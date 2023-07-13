«У них приличные скоростно-силовые качества и технические». Хачатурян о ливийцах в «БроукБойз»
Артем Хачатурян пригласил в «БроукБойз» сразу двух игроков сборной Ливии.
«Это еще не оформленный переход. Их двое, они только приехали. У обоих опыт игры за сборную Ливии.
Они будут тренироваться с командой. У футболистов приличные скоростно-силовые качества, технические. Все на очень высоком уровне», – рассказал советник президентов «БроукБойз» по трансферной политике в беседе с корреспондентом Sports.ru.
Ранее Хачатурян сообщил о приезде опорного полузащитника. Второй футболист оказался левым защитником.
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