Матч Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги» пройдет в Кирове

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Максим Митрофанов 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги Медиафутбол

Максим Митрофанов объявил, что 2Drots сыграют в Кирове.

«Наша основная задача – развивать футбол на всей территории страны. Уникальный матч в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на берегу Баренцева моря точно станет ярким событием для региона и даст импульс к развитию футбола в Мурманской области.

Вместе с тем мы всегда с большим вниманием относимся к мнению болельщиков. Я знаю, что любителей футбола в Кирове, особенно молодую аудиторию, расстроила новость о переносе встречи кировского «Динамо» и 2Drots в Мурманск. 

Поэтому мы договорились с Медиалигой провести 17 сентября в Кирове официальный матч 4-го сезона турнира 2Drots – ФК «Деньги», – заявил генеральный секретарь РФС.

Время начала игры станет известно позднее.

Напомним, что матч 3-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» Киров и 2Drots перенесли из Кирова в поселок Белокаменка в Мурманской области.

Матч Кубка пройдет не на плавучей станции, а в бетонном доке в 40 км от моря. И это никому не нужно

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1 комментарий

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Lyelik
Стадион освещать по новой придётся..
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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