Матч Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги» пройдет в Кирове

Максим Митрофанов объявил, что 2Drots сыграют в Кирове.

«Наша основная задача – развивать футбол на всей территории страны. Уникальный матч в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на берегу Баренцева моря точно станет ярким событием для региона и даст импульс к развитию футбола в Мурманской области.

Вместе с тем мы всегда с большим вниманием относимся к мнению болельщиков. Я знаю, что любителей футбола в Кирове, особенно молодую аудиторию, расстроила новость о переносе встречи кировского «Динамо» и 2Drots в Мурманск.

Поэтому мы договорились с провести 17 сентября в Кирове официальный матч 4-го сезона турнира 2Drots – ФК « », – заявил генеральный секретарь РФС.

Время начала игры станет известно позднее.

Напомним, что матч 3-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» Киров и 2Drots перенесли из Кирова в поселок Белокаменка в Мурманской области.

Матч Кубка пройдет не на плавучей станции, а в бетонном доке в 40 км от моря. И это никому не нужно