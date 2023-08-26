Сослан Гатагов о компенсации за ушедших игроков: «Пусть клубы связываются со мной, договариваются»

Сослан Гатагов высказался об уходе ряда ведущих игроков FC Bus.

На этой неделе стало известно, что команду покидают Сергей Киряков, Гео Челидзе и Василий Корюков.

– В целом, все хорошо. Ребята ищут лучшие финансовые условия и стабильность, как они говорят. Клуб, которому всего пять месяцев, чисто физически не может дать стабильность. Мы обретаем силу в партнерах, ищем их, пытаемся сотрудничать.

Конечно, мы бы хотели для игроков сделать хорошие условия, потому что это свои ребята, мы с ними давно сотрудничаем. Мы понимаем, что у них сейчас в приоритете финансовая составляющая. Конечно, им хотелось остаться и развиваться здесь, но жизненные обстоятельства бывают сильнее желаний.

– Этих игроков отпускаете бесплатно?

– Посмотрим. Я стою на том, что за этих игроков должна быть компенсация, потому что это большие игроки. Пусть клубы связываются со мной, у них есть мой номер телефона, связывайтесь, договаривайтесь.

FC Bus точно в сезоне, мы всегда будем в МФЛ. Мы сделаем все для того, чтобы бороться за высшие места, за победу, за плей-офф, за большие стадионы, – сказал руководитель FC Bus.

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