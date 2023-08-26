Сослан Гатагов о компенсации за ушедших игроков: «Пусть клубы связываются со мной, договариваются»

Теги Сослан Гатагов Сергей Киряков Георгий Челидзе 2000 Василий Корюков Winline Медиалига трансферы возможные трансферы FC Bus Медиафутбол

Сослан Гатагов высказался об уходе ряда ведущих игроков FC Bus.

На этой неделе стало известно, что команду покидают Сергей Киряков, Гео Челидзе и Василий Корюков.

– В целом, все хорошо. Ребята ищут лучшие финансовые условия и стабильность, как они говорят. Клуб, которому всего пять месяцев, чисто физически не может дать стабильность. Мы обретаем силу в партнерах, ищем их, пытаемся сотрудничать.

Конечно, мы бы хотели для игроков сделать хорошие условия, потому что это свои ребята, мы с ними давно сотрудничаем. Мы понимаем, что у них сейчас в приоритете финансовая составляющая. Конечно, им хотелось остаться и развиваться здесь, но жизненные обстоятельства бывают сильнее желаний.

– Этих игроков отпускаете бесплатно?

– Посмотрим. Я стою на том, что за этих игроков должна быть компенсация, потому что это большие игроки. Пусть клубы связываются со мной, у них есть мой номер телефона, связывайтесь, договаривайтесь.

FC Bus точно в сезоне, мы всегда будем в МФЛ. Мы сделаем все для того, чтобы бороться за высшие места, за победу, за плей-офф, за большие стадионы, – сказал руководитель FC Bus.

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