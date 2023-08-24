Сергей Киряков и Гео Челидзе покинули FC Bus

Два игрока FC Bus попрощались с командой .

«Родники мои, спасибо за сезон! За столько эмоций, как и хороших, так и плохих. Ну вас всегда с улыбкой буду вспоминать. И самое большое – спасибо за друзей. Bus, удачи. Алан, Сослан, удачи! Надеюсь все получится!», – написал Сергей Киряков.

«На Спорте», FC Bus – это было круто! Cпасибо за все, пацаны! Всех обнял! Я счастлив, что с вами познакомился! В добрый путь! Удачи всем!», – написал Гео Челидзе.

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