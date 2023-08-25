Володя XXL о зарплатах в МФЛ: «Нам с Крапом недоплачивают. 300-400 тысяч – адекватный ценник»

Володя XXL считает, что ему и Крапу недоплачивают в Winline Медиалиге.

«Бегаем с Крапом, стараемся, а нам не платят. Я считаю, что нам недоплачивают, я вообще на них очень злой. Все лутают бабки, я не знаю сколько там команды делают, 20 миллионов в месяц.

Приемлемый ценник? 300-400 тысяч – адекватный ценник, это не миллионы, но и не какие-то маленькие деньги. Но такого сейчас нет. Я очень злой на руководство клубов Медиалиги. Они делают так, чтобы им все было выгодно, как и любые директора, как и любое руководство.

Не дают денег. Все забирают себе. Я не знаю, сколько там у «Родины Медиа» контракт в месяц. Уверен, что больше 30 миллионов.

30 миллионов в месяц, а они 100 тысяч платят. Куда остальные?» – сказал форвард FC Bus.