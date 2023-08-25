Сибскана о том, почему не вышел в матче против «Текстильщика»: «Из-за удаления пришлось все перекраивать. План на игру сломался»

Андрей Сибскана рассказал о том, почему он сыграл в 1/128 Фонбет Кубка России.

«Как чувствую себя? Почти восстановился, еще в процессе. Все-таки организм не молодой, больше времени требуется, но уже доработал до заявки на матч Кубка. Был готов выйти минут на 20.

Почему не вышел? Шансы были бы, если бы не удаление (в начале второго тайма был удален хавбек «Амкала» Евгений Маричев – Sports.ru). Пришлось все перекраивать и делать вынужденные замены. План на игру сломался. Так бы отпахал по полной свои 20 минут.

Буду ли готов в следующем году выходить в Кубке России? Посмотрим, рано еще делать выводы. Пока бодро двигаюсь. Я еще свое последнее слово не сказал», – сказал капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

«Амкал» проиграл «Текстильщику» в серии пенальти (3:4) и вылетел из Фонбет Кубка России.