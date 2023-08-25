Егоров о скепсисе к медиафутболу: «Очень жалко, что люди, которые считают себя профессионалами, выглядят так печально»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Игорь Шалимов Евгений Перевертайло Муром Дмитрий Егоров Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о скепсисе к медиафутболу со стороны профессионального.

«Когда тренера «Мурома» Перевертайло спрашивают о том, как они проиграли 2Drots, он говорит: «У нас следом во Второй лиге серьезная игра».

Видимо, игра в Кубке с 2Drots была несерьезная. Надо же как-то им всем оправдаться. Оправдаться за то, что в его городе молодежь болеет не за родную команду.

Игорю Шалимову тоже хочется оправдаться за то, что сейчас он, наверное, даже не нужен командам Медиалиги, Перевертайло – за то, что его переехали представители МФЛ.

Очень жалко российский футбол. Люди, которые считают себя профиками, выглядят очень печально. Поэтому и футбол у нас печальный. Не все такие, конечно. Но большинство разочаровывает», – сказал президент «БроукБойз».

«Не стыдно приходить в эфир центрального канала и говорить, что ты не готов?» Егоров ответил на слова Шалимова про 2Drots

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3 комментария

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Артур Артур
Очень жалко, что спортс до сих пор публикует новости МФЛ в разделе ФУТБОЛ
+9
0
+9
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Egor Aleksandrovich
Очень жалко, что люди, которые считают себя журналистами (прости господи), выглядят так печально
0
0
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Alexis 5715
А нас Рать
0
0
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