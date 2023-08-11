«Переговоров с Медиалигой нет, зато есть договоренность о матче с одной из самых популярных медиакоманд». Руководитель медиа ФК «БраДцы» Варганова о планах команды

Мария Варганова рассказала о планах ФК «БраДцы» на будущее.

«Приглашали ли участвовать в стыках МФЛ-4? Николай Осипов пока с нами не связывался, но я думаю, что МФЛ стоит присмотреться к нам. Мы, даже не участвуя в лиге, смогли привлечь известных футболистов, журналистов и неплохую аудиторию болельщиков.

Переговоров с Медиалигой пока нет, зато есть договоренности о товарищеских матчах с клубами из МФЛ и совместных активностях (есть договоренность с одной из самых популярных медиакоманд).

У нас очень амбициозные планы на ближайший год. Конечно, МФЛ – это цель. У многих игроков «БраДцев» подписчиков больше, чем у футболистов «Эгриси» или FC Bus. Соглашусь с Василием Уткиным, что Медиалига – это, в первую очередь, про медиа, потом уже футбол.

Я считаю, что очень правильно, когда есть команды-последователи своих клубов из РПЛ, которые состоят из болельщиков этой команды, как мы. В эпоху Fan ID и непонятного судейства в РПЛ за такими клубами, как «БраДцы» – будущее», – рассказала Варганова Sports.ru.