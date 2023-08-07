«Песьяков же не может перед игрой с «Краснодаром» написать, что они сегодня соснут». Будаков об отличиях профессионального футбола от медиафутбола
Александр Будаков рассказал об отличиях профессионального и медийного футбола.
«Во-первых, в медиа можно делать все, что ты хочешь, не думая о последствиях.
Например, Песьяков перед игрой с «Краснодаром» где-нибудь пишет, что они сегодня соснут. А потом они проигрывают, например, 0:3, а Сафонов ему отвечает: «Ну и кто соснул?»
Это было бы прикольно. Но в профессионального футболе этого нет. А в медиафутболе – это будни», – сказал голкипер «Родины Медиа».
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