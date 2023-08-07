«Песьяков же не может перед игрой с «Краснодаром» написать, что они сегодня соснут». Будаков об отличиях профессионального футбола от медиафутбола

Теги Ростов премьер-лига Россия Александр Будаков Сергей Песьяков Краснодар Матвей Сафонов Winline Медиалига Это футбол, брат! Медиафутбол

Александр Будаков рассказал об отличиях профессионального и медийного футбола.

«Во-первых, в медиа можно делать все, что ты хочешь, не думая о последствиях.

Например, Песьяков перед игрой с «Краснодаром» где-нибудь пишет, что они сегодня соснут. А потом они проигрывают, например, 0:3, а Сафонов ему отвечает: «Ну и кто соснул?»

Это было бы прикольно. Но в профессионального футболе этого нет. А в медиафутболе – это будни», – сказал голкипер «Родины Медиа».

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16 комментариев

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соснут в смысле поспят после обеда ?)))
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К счастью этого нет и не будет
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Это вот такой диалог у них считается прикольным. Деградант-лига
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Саша, тебе в испанскую медиалигу надо перебираться ближе к Панину
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Ответ Магомед Саид Амирханов
Сосну т- эта отдых после парожении
ЭтА пАрОжениИ русского языка
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Некоторые лица могут только выглядеть так, словно там нет ни проблеска интеллекта, а на самом деле быть вполне эрудированными личностями. Но это ни в коем случае не касается Александра Будакова. Что на лице то и в голове.
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бесспорное преимущество и не надо спорить )
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Проблема только, что вот все эти "соснут" и прочие нефутбольные моменты совсем перекрывают футбол. Поэтому хорошо, что в нормальном проф футболе этого минимум.
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Они это Ростов?
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Кержаков на автобусе после чемпионства: «Легко!»
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А это необходимо?
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Лучше б ты за пивом бегал-пользы больше
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Один Дзюба все компенсирует
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Так и кто в итоге соснул? Я так и не понял.
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Песьяков не может, Песьякову могут))
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