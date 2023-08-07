«Песьяков же не может перед игрой с «Краснодаром» написать, что они сегодня соснут». Будаков об отличиях профессионального футбола от медиафутбола

Александр Будаков рассказал об отличиях профессионального и медийного футбола.

«Во-первых, в медиа можно делать все, что ты хочешь, не думая о последствиях.

Например, Песьяков перед игрой с «Краснодаром» где-нибудь пишет, что они сегодня соснут. А потом они проигрывают, например, 0:3, а Сафонов ему отвечает: «Ну и кто соснул?»

Это было бы прикольно. Но в профессионального футболе этого нет. А в медиафутболе – это будни», – сказал голкипер «Родины Медиа».

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