Сибскана о формате МФЛ-4: «Команды точно должны покидать лигу, чтобы был отсев и конкуренция»

Теги Амкал брань Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Сибскана раскритиковал формат проведения 4-го сезона Winline Медиалиги.

В МФЛ-4 попадают все участники 3-го сезона, а 8 новых команд проведут стыковые матчи, из которых победители попадут в лигу.

«Стыки – это проблема для многих новичков в формировании бюджетов, потому что им трудно вытаскивать деньги, поэтому стыки, возможно, нелучшая идея. По моим замечаниям: команды точно должны покидать лигу, чтобы был отсев, конкуренция.

Мое предложение: логично было бы сейчас убрать худшую команду по результату и худшую команду по неким критериям медийности, то есть самая худшая команда по просматриваемости или цитируемости. Выбрать критерий и ее #########.

По людям: можно ссылаться на сроки, но показательно нужно было дать десять статусов тем, кто себя ярко проявил, и отобрать у десятерых.

Составить список медийных, посчитать любым способом и ######### их. Чтобы люди примерно понимали, что если я вообще хер пинаю, то велика вероятность, что меня лишат статуса.

Я стану менее значимым для команды, потому что у меня не будет привилегий», – заявил капитан «Амкала».

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