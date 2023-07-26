«Очередных паразитов добавляют». Сибскана о расширении МФЛ-4

Теги Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига ЛФК «Титан» Дружина Медиафутбол

Сибскана прокомментировал увеличение количества команд в 4-м сезоне Winline Медиалиги.

В МФЛ-4 попадут 4 новые команды, всего в лиге станет 20 медийных клубов.

«Новый сезон МФЛ. Гениальное решение оставить в лиге все команды, даже медийно конченые коллективы, типа «Дружины» и «Титана». ####### мотивируете клубы развиваться, конечно.

Еще и плюс 4 порции очередных паразитов добавляют. Даешь больше проходных игр! По ####### тонкому льду ходят организаторы, проверяя терпение аудитории», – написал капитан «Амкала».

«8 новых команд сыграют стыки, 4 победителя будут добавлены в группы по 5 клубов». Кортава о формате МФЛ-4

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