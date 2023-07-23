«Природу не обманешь. Надо выдержать определенные сроки». Сэмио о реабилитации

Сэмио рассказал о восстановлении после операции на колене.

«Мне еще осталась неделя реабилитации. С врачами на следующей неделе будут разговаривать. Узнаю, надо ли мне надо будет еще проставить уколы. Поговорим, возможно, может потихоньку начну уже бегать, но как говорится, природу не обманешь.

По-хорошему надо выдержать определенные сроки. Смотреть, как будет реагировать колено при нагрузке и так далее.

Чувствую себя хорошо. Буду в любом случае ездить на реабилитацию, а к вечеру, если дадут добро, то буду приезжать уже потихоньку двигаться на поле. Всем кто переживает, огромное спасибо! Настрой боевой! готовимся, восстанавливаемся. Все будет хорошо!», – рассказал защитник 2Drots.

Напомним, весь сезон Winline Медиалиги Сэмио играл на уколах. После завершения турнира защитник перенес операцию на мениске.

2 августа 2Drots стартует в первом раунде Фонбет Кубка России в матче против «Сахалина», начало в 19:30. Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич».