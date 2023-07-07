Защитник 2Drots Сэмио перенесет операцию на колене

Сэмио перенесет операцию на колене.

Телеграм-канал 2Drots News сообщает, что Владиславу удалят мениск.

«Сегодня мне предстоит операция. Уже пятая по счету в моей карьере.

Почти с самого начала МФЛ мучался, играл на уколах, на обезболивающих, кое как смог дотянуть до финала. Но, к сожалению, дальше не смогу принять участие в МКС, хотя очень хотел.

Но я верю в пацанов и желаю команде удачи и победы, а себе пожелаю скорейшего восстановления. Надеюсь, скоро вернусь в строй. Всех обнимаю», – написал защитник 2Drots.