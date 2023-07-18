«В Кубке обязательно сыграю, хоть на одной ноге». Сибскана о турнире

Сибскана высказался об участие в Фонбет Кубке России.

В начале августа «Амкал» начнет участие в Кубке со стадии 1/256 финала Пути регионов, где встретится со «Знамя» Ногинск.

– Что с травмой? Планируешь сыграть в Кубке России?

– Редкий случай. У меня поврежден малоберцовый нерв, из-за этого некоторые мышцы не работают. Сроков нет, но в Кубке обязательно сыграю, хоть на одной ноге. Продолжаю активно работать, но пока без мяча.

– Нет ли опасений, что выходя на матчи Кубка с такой травмой, все усугубиться и потом не сможешь играть?

– Вся жизнь состоит из опасений и выбора. Поэтому опасаюсь и выбираю, – рассказал капитан « ».