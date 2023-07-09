Герман и Фил Воронин пробили пенальти в перерыве матча «Динамо» – ЦСКА на Братском Кубке
Герман Эль Класико и Филипп Воронин поучаствовали в челлендже на BetBoom Братском Кубке.
Матчи Братского Кубка проходили в нестандартном формате: три тайма по 30 минут с двумя перерывами, во время которых проводились разнообразные челленджи.
Представители «Амкала» участвовали в одном из челленджей и пробили пенальти в перерыве матча «Динамо» – ЦСКА.
Президент «Амкала» Герман забил 11-метровый за «Динамо», а защитник команды и комик Филипп Воронин – за ЦСКА.
«Динамо» выиграло в серии пенальти 4:3. Победа в челлендже принесла дополнительный гол команде в счет матча.
В первой игре Братского Кубка пробил пенальти еще один представитель «Амкала» Антон Чужой. Он реализовал 11-метровый за ЦСКА.
BetBoom Братский Кубок. «Динамо» победило ЦСКА 6:3, забив 4 гола и выиграв 2 челленджа
Комментарии