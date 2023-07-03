Егоров об Украине U21: «Костяк команды – из «Шахтера», у которого нет дома, да и денег в стране куда меньше. Так почему они в полуфинале Евро?»

Теги сборная Украины U-21 Евро U-21 2023 Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о выходе сборной Украины U21 в полуфинал молодежного Евро.

«Парням, которые обыграли Францию и вышли в полуфинал Евро, не больше 22 лет. Костяк команды – от Мудрика до Трубина – из «Шахтера».

Получается, что с 12-13 лет они не живут и не тренируются в Донецке. Фактически, это киевская команда, у которой все равно нет дома, нет лучших условий. Да и денег в стране куда меньше.

Так почему они в полуфинале Евро? Почему играют смело и задорно? Почему их игроков берет «Челси» и будут брать другие европейские клубы?» – написал президент «БроукБойз».

Украина U21 дошла до полуфинала во второй раз в истории. В 2006 году команда завоевала серебряные медали молодежного Евро.

Украина 2-й раз в истории вышла в полуфинал молодежного Евро и сыграет с Испанией. Вторая пара – Израиль против Англии

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27 комментариев

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Pavel Harriss
Ответ Krylya
Я не смотрел игру с Французами, но на первый взгляд «странная» победа
без масон не обошлось. к годалке не ходи
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vaslover
Ответ Krylya
Я не смотрел игру с Французами, но на первый взгляд «странная» победа
Ничего странного. Украина играла вторым номером, но когда надо было как пружина разжимались и убегали в контратаки. Ну и фактор Мудрика. Он делал разницу на этом уровне. В первом случае, набрал сумасшедшую скорость и в финальной фазе как ртуть поменял ритм движений,как результат гражданину Франции ничего не оставалось как сфолить в штрафной. Во втором случае, Мудрик просто гениальный пас вырезал на Судакова,в стиле Бекхэма. Судаков к слову тоже мячик "приклеил" к ноге как игрочила и разобрался с вратарем гроссмейстерски.
Ну и в плане физухи украинцы не уступали французам, прям ко времена великого Лобановского, когда его Динамо Киев и сборная 1988 года никому не проигрывали в физике. Яркий пример когда сборная СССР разобрали французов в отборе к ЧЕ 1988, победив во Франции 2:0.
+12
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Тухель
Так африканцы из стран с ужасной обстановкой тоже периодически пробиваются в топ клубы. Бразильцев, аргентинцев из бедных кварталов дофигище в истории футбола. А вот белых детей из обеспеченных стран и семей намного меньше среди топ футболистов, если откинуть детей или племянников футболистов или тренеров, то их вообще единицы.
Футбол игра бедняков в большинстве своём у них больше желания и стремления пробиться, для многих футбол был единственным выходом, а для парня с хорошим образованием, который может пойти в хороший институт футбол это далеко не единственный путь, да и родители скорее всего будут отговаривать. Футбол это риск и очень большой риск.
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Okaka
потому что школа Шахтера одна из лучших в Европе, они и в юношеской ЛЧ достойно выступают
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London.is.blue
Причин несколько :
1. Отсутствие денег в украинском футболе. В 00ые, начало 10х игроки Шахтера/Динамо/Днепра/Металлиста могли получать как игроки Серии А. Вся талантливая молодежь играла за два клуба - футбольный и ночной.
2. Ахметов привез лучших тренеров для детей со всей Европы, построил одну из лучших детских футбольных школ в мире. Туда мечтали попасть со всей Украины(и не только). Даже после 2014 удалось и клуб сохранить и академию.
В Харькове начали тренировать по голландской системе, отсюда и Мудрик, Судаков, которых нашел Шахтер. Там же тренировался Лунин.
Ну, в Киеве всегда было достаточно талантов.
Соответсвенно это начинает давать плоды.
3. Сама молодежь изменилась. Сейчас модно уезжать хоть в Бельгию, хоть в Австрию и пробиваться. Даже в нынешней молодежке есть игроки с Австрии, Бельгии, а там всегда много скаутов.
Во взрослой сборной по такому пути прошли уже и Малиновский, и Яремчук, и Соболь.

В 2006 Украина уже брала серебро Евро ю21, тогда было «золотое» поколение Алиева, Милевского, Пятова, Михалика, Чигринского и еще парочки добротных игроков. Но им и в Украине хорошо платили, а у нынешнего поколения такой опции нет, и это может сыграть в пользу украинского футбола. Уже играет.

Все дело в системе, игроков всегда хватало.
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deadjoker
Футбол известный социальный лифт и для многих Единственный шанс выбиться в люди. Поэтому как раз все логично.
Даже в европейских сборных все больше детей мигрантов которые явно не жировали с детства
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Jovana Jovičić
Ответ Ann Tretiakova
ахахаах))ну да ..тогда почему это правило не работает для миллиарда бедных китайцев или индусов , африканцев ?? ШД начал развивать свою академию еще миллион лет назад.. первое поколения воспитанников уже готовиться к выходу на пенсию)) Второе поколения ... (которые брали ЧМ по юниорам ) сейчас в самом соку ) Тот же Зинченко и другие футболисты ... Сейчас на подходе , третье поколения ... просто ШД занялся академией и добились успеха в этом )! даже тут в статье говориться что молодеешь из одного клуба ! а другие клубы тогда почему не представление ? На другие клубы из УПЛ твое странное правило не работает ???
Забарный чей воспитанник? Миколенко чей воспитанник? Цыганков чей воспитанник? Довбик чей воспитанник?
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UFO Beats
Ответ Фан Рубина
У них нет другого выхода. Или футбол с шансом хоть куда-то уехать, или окоп, откуда мало кто вернётся. Мотивирует. З.Ы. И это уже не Шахтёр, а "Шахтар". Команда без дома и без имени. Понадобится - назовётся Гурником или Бергарбайтером и будет играть, где придётся. Настоящий Шахтёр может быть только в Донецке.
это настоящий шахтер, чё ты несешь. Заря тогда тоже ненастоящая? А настоящих не существует или они на уровне области?
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Феоктист
Потому что, в худших условиях, человек пытается преодолеть их с большими усилиями. Большие усилия вырабатывает характер и прочие нужные качества. Это, к примеру, как бразильцы из фавел, а не из элитных районов, становятся мастерами. Это не правило, конечно, но по большей части справедливо.
+4
-2
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ДМ-1чемпион
Да потому-что они домой не хотят ехать! Хотят подальше от дома играть.
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Ann Tretiakova
Ответ Феоктист
Потому что, в худших условиях, человек пытается преодолеть их с большими усилиями. Большие усилия вырабатывает характер и прочие нужные качества. Это, к примеру, как бразильцы из фавел, а не из элитных районов, становятся мастерами. Это не правило, конечно, но по большей части справедливо.
ахахаах))ну да ..тогда почему это правило не работает для миллиарда бедных китайцев или индусов , африканцев ??

ШД начал развивать свою академию еще миллион лет назад.. первое поколения воспитанников уже готовиться к выходу на пенсию))
Второе поколения ... (которые брали ЧМ по юниорам ) сейчас в самом соку ) Тот же Зинченко и другие футболисты ...

Сейчас на подходе , третье поколения ...

просто ШД занялся академией и добились успеха в этом )!
даже тут в статье говориться что молодеешь из одного клуба ! а другие клубы тогда почему не представление ?

На другие клубы из УПЛ твое странное правило не работает ???
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alex052010
В большинстве стран футболисты первых дивизионов зарабатывают гораздо больше среднестатистического. Из фавелы ты или из особняка, но зарплата футболиста поднимает тебя выше среднего класса.
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Н.Ф.
Ну, и почему?
Примерный ответ дал капитан Титаренко:
https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-RWQ4&t=234s

Воздух у них другой, него голубее и трава зеленее.
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Mypta3uh23
Ответ Krylya
Я не смотрел игру с Французами, но на первый взгляд «странная» победа
Байден позвонил Макрону, сказал, что если не сдадут, то получат майдан из-за полицейского которому дали денег из НАТО за убийство чёрного
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Феоктист
Ответ Ann Tretiakova
ахахаах))ну да ..тогда почему это правило не работает для миллиарда бедных китайцев или индусов , африканцев ?? ШД начал развивать свою академию еще миллион лет назад.. первое поколения воспитанников уже готовиться к выходу на пенсию)) Второе поколения ... (которые брали ЧМ по юниорам ) сейчас в самом соку ) Тот же Зинченко и другие футболисты ... Сейчас на подходе , третье поколения ... просто ШД занялся академией и добились успеха в этом )! даже тут в статье говориться что молодеешь из одного клуба ! а другие клубы тогда почему не представление ? На другие клубы из УПЛ твое странное правило не работает ???
Анечка, милая, в чем проблема? Почему бразильцы выбиваются из фавел, а потому, что есть футбольная школа, а почему китайцы не могут, нет футбольной школы. Тут два фактора, развитие футбола как такового, и вот этот второй фактор, зависящий от индивидуальных стимулов в раличных первичных условиях в которые поставлен человек.
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alex052010
Ответ Фан Рубина
Заря Луганск - настоящая, если играет в Луганске. Зоря Луганськ - новодельный фейк, который может играть где угодно.
Они же из-за боевых действий из Луганска уехали, как и Шахтер из Донецка
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Pavel Harriss
Ответ Фан Рубина
У них нет другого выхода. Или футбол с шансом хоть куда-то уехать, или окоп, откуда мало кто вернётся. Мотивирует. З.Ы. И это уже не Шахтёр, а "Шахтар". Команда без дома и без имени. Понадобится - назовётся Гурником или Бергарбайтером и будет играть, где придётся. Настоящий Шахтёр может быть только в Донецке.
вызывайте скорую. человеку плохо
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