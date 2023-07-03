Егоров об Украине U21: «Костяк команды – из «Шахтера», у которого нет дома, да и денег в стране куда меньше. Так почему они в полуфинале Евро?»
Дмитрий Егоров высказался о выходе сборной Украины U21 в полуфинал молодежного Евро.
«Парням, которые обыграли Францию и вышли в полуфинал Евро, не больше 22 лет. Костяк команды – от Мудрика до Трубина – из «Шахтера».
Получается, что с 12-13 лет они не живут и не тренируются в Донецке. Фактически, это киевская команда, у которой все равно нет дома, нет лучших условий. Да и денег в стране куда меньше.
Так почему они в полуфинале Евро? Почему играют смело и задорно? Почему их игроков берет «Челси» и будут брать другие европейские клубы?» – написал президент «БроукБойз».
Украина U21 дошла до полуфинала во второй раз в истории. В 2006 году команда завоевала серебряные медали молодежного Евро.
Украина 2-й раз в истории вышла в полуфинал молодежного Евро и сыграет с Испанией. Вторая пара – Израиль против Англии
Ну и в плане физухи украинцы не уступали французам, прям ко времена великого Лобановского, когда его Динамо Киев и сборная 1988 года никому не проигрывали в физике. Яркий пример когда сборная СССР разобрали французов в отборе к ЧЕ 1988, победив во Франции 2:0.
Футбол игра бедняков в большинстве своём у них больше желания и стремления пробиться, для многих футбол был единственным выходом, а для парня с хорошим образованием, который может пойти в хороший институт футбол это далеко не единственный путь, да и родители скорее всего будут отговаривать. Футбол это риск и очень большой риск.
1. Отсутствие денег в украинском футболе. В 00ые, начало 10х игроки Шахтера/Динамо/Днепра/Металлиста могли получать как игроки Серии А. Вся талантливая молодежь играла за два клуба - футбольный и ночной.
2. Ахметов привез лучших тренеров для детей со всей Европы, построил одну из лучших детских футбольных школ в мире. Туда мечтали попасть со всей Украины(и не только). Даже после 2014 удалось и клуб сохранить и академию.
В Харькове начали тренировать по голландской системе, отсюда и Мудрик, Судаков, которых нашел Шахтер. Там же тренировался Лунин.
Ну, в Киеве всегда было достаточно талантов.
Соответсвенно это начинает давать плоды.
3. Сама молодежь изменилась. Сейчас модно уезжать хоть в Бельгию, хоть в Австрию и пробиваться. Даже в нынешней молодежке есть игроки с Австрии, Бельгии, а там всегда много скаутов.
Во взрослой сборной по такому пути прошли уже и Малиновский, и Яремчук, и Соболь.
В 2006 Украина уже брала серебро Евро ю21, тогда было «золотое» поколение Алиева, Милевского, Пятова, Михалика, Чигринского и еще парочки добротных игроков. Но им и в Украине хорошо платили, а у нынешнего поколения такой опции нет, и это может сыграть в пользу украинского футбола. Уже играет.
Все дело в системе, игроков всегда хватало.
Даже в европейских сборных все больше детей мигрантов которые явно не жировали с детства
ШД начал развивать свою академию еще миллион лет назад.. первое поколения воспитанников уже готовиться к выходу на пенсию))
Второе поколения ... (которые брали ЧМ по юниорам ) сейчас в самом соку ) Тот же Зинченко и другие футболисты ...
Сейчас на подходе , третье поколения ...
просто ШД занялся академией и добились успеха в этом )!
даже тут в статье говориться что молодеешь из одного клуба ! а другие клубы тогда почему не представление ?
На другие клубы из УПЛ твое странное правило не работает ???
Примерный ответ дал капитан Титаренко:
https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-RWQ4&t=234s
Воздух у них другой, него голубее и трава зеленее.