Егоров об Украине U21: «Костяк команды – из «Шахтера», у которого нет дома, да и денег в стране куда меньше. Так почему они в полуфинале Евро?»

Дмитрий Егоров высказался о выходе сборной Украины U21 в полуфинал молодежного Евро.

«Парням, которые обыграли Францию и вышли в полуфинал Евро, не больше 22 лет. Костяк команды – от Мудрика до Трубина – из «Шахтера».

Получается, что с 12-13 лет они не живут и не тренируются в Донецке. Фактически, это киевская команда, у которой все равно нет дома, нет лучших условий. Да и денег в стране куда меньше.

Так почему они в полуфинале Евро? Почему играют смело и задорно? Почему их игроков берет «Челси» и будут брать другие европейские клубы?» – написал президент «БроукБойз».

Украина U21 дошла до полуфинала во второй раз в истории. В 2006 году команда завоевала серебряные медали молодежного Евро.

Украина 2-й раз в истории вышла в полуфинал молодежного Евро и сыграет с Испанией. Вторая пара – Израиль против Англии