Генич о трансферах «Матч ТВ» на МКС-2023: «Шама и Скоропупов – это не секрет. Еще договорились с Казанковым и Безлихотновым»

Константин Генич назвал трансферы «Матч ТВ» на BetBoom Московский Кубок Селебрити.

«Шама и Скоропупов – это не секрет. Они у нас были в прошлом сезоне.

Мы договорились с Максом Казанковым из «Козлов» и с Никитой Безлихотновым из – это все трансферы «Матча», – сказал главный тренер «Матч ТВ».

В 1-м раунде МКС-2023 ФК « » сыграет с ФК «Деньги». Встреча состоится 14 июня на «Сапсан Арене». Начало – в 13:00.