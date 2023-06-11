Генич о трансферах «Матч ТВ» на МКС-2023: «Шама и Скоропупов – это не секрет. Еще договорились с Казанковым и Безлихотновым»

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Константин Генич назвал трансферы «Матч ТВ» на BetBoom Московский Кубок Селебрити.

«Шама и Скоропупов – это не секрет. Они у нас были в прошлом сезоне.

Мы договорились с Максом Казанковым из «Козлов» и с Никитой Безлихотновым из Fight Nights – это все трансферы «Матча», – сказал главный тренер «Матч ТВ».

В 1-м раунде МКС-2023 ФК «Матч ТВ» сыграет с ФК «Деньги». Встреча состоится 14 июня на «Сапсан Арене». Начало – в 13:00.

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