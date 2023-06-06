Поликарп о выходе «Бей Беги» в стадию уайлд-кард Winline МФЛ: «Из грязи в князи»

Теги Winline Медиалига Бей Беги «Поликарп» Артем Поликарпов Народная Команда Медиафутбол

Артем Поликарпов поделился эмоциями после матча «Народная Команда» – «Бей Беги».

«Наверное, для многих это неожиданный и удивительный результат. Их грязи в князи, как говорится. 

Везет сильнейшим, все боролись. Я все свои икроножные на поле оставил. Мы идем дальше, будем биться. Всем надоело проигрывать. Возможно, была черная полоса – сейчас пошла белая», – сказал хавбек «Бей Беги».

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