Маврин, Зириков, Курбанов – в символической сборной 4-го тура Winline Медиалиги

Кузя попал в символическую сборную 4-го тура Winline Медиалиги.

Символическая сборная 4-го тура

Вратарь: Иван Зириков («БроукБойз»)

Защитники: Кузя («Амкал»), Илья Давыдов («БроукБойз»), Жекич («БроукБойз»), Шамиль Курбанов (« »);

Полузащитники: Гиля (« »), Белый (ФК «10»), («Амкал»), Дмитрий Мишин (ФК «10»);

Нападающие: Денис Давид Вашакидзе («Эгриси»), Валерий Соломаха («Эгриси»).

Специальную номинацию «Приз зрительских симпатий» забирает Игорь Струнин (« ») за гол через себя в ворота «Денег».

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.ru.