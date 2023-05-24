Маврин, Зириков, Курбанов – в символической сборной 4-го тура Winline Медиалиги
Кузя попал в символическую сборную 4-го тура Winline Медиалиги.
Символическая сборная 4-го тура
Вратарь: Иван Зириков («БроукБойз»)
Защитники: Кузя («Амкал»), Илья Давыдов («БроукБойз»), Жекич («БроукБойз»), Шамиль Курбанов («Титан»);
Полузащитники: Гиля («БроукБойз»), Белый (ФК «10»), Василий Маврин («Амкал»), Дмитрий Мишин (ФК «10»);
Нападающие: Денис Давид Вашакидзе («Эгриси»), Валерий Соломаха («Эгриси»).
Специальную номинацию «Приз зрительских симпатий» забирает Игорь Струнин («Эгриси») за гол через себя в ворота «Денег».
Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.ru.
Комментарии