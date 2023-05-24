Маврин, Зириков, Курбанов – в символической сборной 4-го тура Winline Медиалиги

Теги Шамиль Курбанов Иван Зириков Илья Гилязутдинов Эгриси Амкал Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 Василий Маврин Денис Вашакидзе Илья Давыдов Игорь Струнин Дмитрий Кузькин ЛФК «Титан» Валерий Соломаха Медиафутбол

Кузя попал в символическую сборную 4-го тура Winline Медиалиги.

Символическая сборная 4-го тура

Вратарь: Иван Зириков («БроукБойз»)

Защитники: Кузя («Амкал»), Илья Давыдов («БроукБойз»), Жекич («БроукБойз»), Шамиль Курбанов («Титан»);

Полузащитники: Гиля («БроукБойз»), Белый (ФК «10»), Василий Маврин («Амкал»), Дмитрий Мишин (ФК «10»);

Нападающие: Денис Давид Вашакидзе («Эгриси»), Валерий Соломаха («Эгриси»).

Специальную номинацию «Приз зрительских симпатий» забирает Игорь Струнин («Эгриси») за гол через себя в ворота «Денег».

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.ru.

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