Абикен – пятый в рейтинге лучших игроков МФЛ-2

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.

Пятое место занял нападающий SD Family Айбол Абикен.

В минувшем розыгрыше турнира 26-летний форвард забил семь голов и стал лучшим бомбардиром.

В марте стало известно, что дисквалификация Абикена за допинг сокращена. Ожидается, что в 2024 году он вернется в профессиональный футбол.

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать по одной позиции.