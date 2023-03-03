Дисквалификация Абикена за допинг сокращена. Он вернется в профессиональный футбол в 2024 году
Полузащитник Айбол Абикен возвращается в профессиональный футбол.
ФИФА сократила дисквалификацию 26-летнего хавбека с четырех до двух лет.
Летом прошлого года игрок сборной Казахстана был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
В Национальном антидопинговом центре Казахстана сегодня сообщили, что срок наказания удалось сократить.
Таким образом, игрок сможет вернуться в профессиональный футбол в следующем году.
Абикен во время своей дисквалификации выступал за медиафутбольный клуб SD Family.
Во втором сезоне Winline Медиалиги он стал лучшим бомбардиром с семью голами.
Комментарии