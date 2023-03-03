Дисквалификация Абикена за допинг сокращена. Он вернется в профессиональный футбол в 2024 году

Теги ФИФА сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Айбол Абикен Sports.ru - Казахстан Winline Медиалига SD Family Медиафутбол

Полузащитник Айбол Абикен возвращается в профессиональный футбол.

ФИФА сократила дисквалификацию 26-летнего хавбека с четырех до двух лет.

Летом прошлого года игрок сборной Казахстана был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

В Национальном антидопинговом центре Казахстана сегодня сообщили, что срок наказания удалось сократить.

Таким образом, игрок сможет вернуться в профессиональный футбол в следующем году.

Абикен во время своей дисквалификации выступал за медиафутбольный клуб SD Family.

Во втором сезоне Winline Медиалиги он стал лучшим бомбардиром с семью голами.

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