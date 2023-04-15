Бегларян – о жеребьевке МФЛ-3: «Ожиданий никаких нет, кто попадется, тот попадется»

Теги 2Drots Winline Медиалига Артур Бегларян Медиафутбол

Артур Бегларян назвал команды, с которыми хотел бы попасть в одну группу в Медиалиге.

«Честно, ожиданий никаких нет, кто попадется, тот попадется!

Безусловно, сильные команды собрались, кто-то просто хорошо усилился , и поэтому со всеми будет интересно сыграть.

Ну, а если пофантазировать, то можно «Титан», «Сахалинец», и Fight Nights. Получился бы хороший, зрелищный футбол, как по игре, так и по эмоциям», – сказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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