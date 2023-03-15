Команда Элджея сыграет в баскетбольной медиалиге

Команда Элджея примет участие в медийной баскетбольной лиге.

Информация появилась в телеграм-канале турнира.

«Sayonara Boys в деле! Встречайте долгожданную команду одного из самых популярных и ярких представителей рэп-индустрии – Элджея!

Элджей всегда ищет что-то новое и креативное, и на этот раз его выбор пал на медиабаскет. Совсем недавно созданная команда Sayonara Boys уже имеет множество поклонников и обещает подарить невероятные эмоции всем фанатам лиги.

В команде Элджея на паркете точно сыграет Cherocky (российский исполнитель, автор треков в стиле хип-хоп и диджей), а тренером выступит двухкратный чемпион России по баскетболу 3х3 Денис Бергман.

Парни точно не собираются уступать в борьбе за титул чемпиона Лига Ставок MEDIA BASKET. Обещаем, будет жарко!» – написали организаторы турнира.

Ранее свое участие в турнире подтвердили «Амкал» и команда Текилы и Тарасова « ».

Фото: телеграм-канал «Лига Ставок MEDIA BASKET»

Баскетбольная медиалига стартует этой весной. Швед, Элджей, Yanix присоединились к проекту