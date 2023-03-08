Команда Текилы и Тарасова «Родина Медиа» сыграет в баскетбольной медиалиге
Медиафутбольный клуб «Родина Медиа» подтвердил свое участие в медийной баскетбольной лиге.
Информация появилась в телеграм-канале турнира.
«Проект Александра Текилы и Дмитрия Тарасова расширяет сферу своей деятельности и присоединяется к Лига Ставок | MEDIA BASKET.
Баскетбольная команда собрана из самых ярых фанатов духа соревнования – они бросают в первую очередь вызов сами себе, поэтому ждите яркий баскет.
Основатели команды пообещали, что сами покажут на паркете настоящее шоу», – написали организаторы турнира.
Ранее Герман Эль Класико подвердил участие «Амкала» в баскетбольной медиалиге.
Баскетбольная медиалига стартует этой весной. Швед, Элджей, Yanix присоединились к проекту
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