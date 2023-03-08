Команда Текилы и Тарасова «Родина Медиа» сыграет в баскетбольной медиалиге

Теги Дмитрий Тарасов Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Медиафутбольный клуб «Родина Медиа» подтвердил свое участие в медийной баскетбольной лиге.

Информация появилась в телеграм-канале турнира.

«Проект Александра Текилы и Дмитрия Тарасова расширяет сферу своей деятельности и присоединяется к Лига Ставок | MEDIA BASKET.

Баскетбольная команда собрана из самых ярых фанатов духа соревнования – они бросают в первую очередь вызов сами себе, поэтому ждите яркий баскет.

Основатели команды пообещали, что сами покажут на паркете настоящее шоу», – написали организаторы турнира.

Ранее Герман Эль Класико подвердил участие «Амкала» в баскетбольной медиалиге.

Баскетбольная медиалига стартует этой весной. Швед, Элджей, Yanix присоединились к проекту

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