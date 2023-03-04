«Я себя чувствую виноватым в том, что меня нет там». Арам о происходящем в Reality
Арам Айрапетян высказался о массовом уходе футболистов Reality из команды.
«Смотрю, что происходит с командой в последнее время и у меня чувства, как будто меня по маленьким кусочкам разрезают.
Очень тяжело видеть, как то, что мы строили разваливается на глазах. Я себя чувствую виноватым в том, что меня нет там, и я ничем не могу помочь.
Я очень надеюсь, что ситуация исправится и Reality будет жить дальше», – написал экс-главный тренер Reality.
В межсезонье команду покинули около 10 человек, включаю главного тренера Арама, который возглавил Академию Смолова и Мамаева в ОАЭ.
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