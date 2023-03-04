«Я себя чувствую виноватым в том, что меня нет там». Арам о происходящем в Reality

Арам Айрапетян высказался о массовом уходе футболистов Reality из команды.

«Смотрю, что происходит с командой в последнее время и у меня чувства, как будто меня по маленьким кусочкам разрезают.

Очень тяжело видеть, как то, что мы строили разваливается на глазах. Я себя чувствую виноватым в том, что меня нет там, и я ничем не могу помочь.

Я очень надеюсь, что ситуация исправится и Reality будет жить дальше», – написал экс-главный тренер Reality.

В межсезонье команду покинули около 10 человек, включаю главного тренера Арама, который возглавил Академию Смолова и Мамаева в ОАЭ.