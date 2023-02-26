Goody о 2Drots в МФЛ-3: «Они манипулируют своей популярностью и ценностью, выставляя условия. Это не очень прикольно»

Теги 2Drots Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Президент «Козлов» Goody высказался об участие 2Drots в третьем сезоне Winline Медиалиги.

«Ни для кого не секрет, что 2Drots говорят: «Мы хотим вот столько». Они отчасти манипулируют своей популярностью и ценностью, выставляя такие условия. Это не очень прикольно.

Я за то, чтобы Медиалига развивалась, и мы вместе делали большой интересный продукт, а не разделялись и мерились кто круче. У нас общая цель – развивать медиафутбол в России», – объяснил Goody.

2Drots: «Наше участие в МФЛ-3 в данный момент не согласовано»

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