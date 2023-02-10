Экс-защитник 2Drots Пискунов: «Я получил 150 тысяч рублей за победу в во втором сезоне МФЛ»

Защитник «Титана» рассказал о зарплате в 2Drots и премиальных за победу во втором сезоне .

– Как был устроен твой контракт с 2D?

– Контракта не было, все было устроено на устной договоренности. При этом получал премиальные за игры. Еще я получил за победу во втором сезоне МФЛ 150 000 рублей.

– Сколько был приезд, а сколько победа?

– Приезда нет, а за победу давали 15 000 рублей, если ты отыграл 60 минут, – рассказал Пискунов.

Экс-защитник 2Drots уехал в «Велес», но не прошел просмотр в команду, а 2D улетели на турнир 1XBET Media Football League, на который Антон не попал в заявку.

Также 2D взяли на позицию Пискунова двоих новичков – Ладо и Вадима Логинова. Босс 2D Некит утверждал, что вопрос еще не решен.

Однако позже президент «Титана» Александр Зуев объявил о подписании Антона Пискунова.