Экс-защитник 2Drots Пискунов: «Я получил 150 тысяч рублей за победу в во втором сезоне МФЛ»

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Защитник «Титана» Антон Пискунов рассказал о зарплате в 2Drots и премиальных за победу во втором сезоне Winline Медиалиги.

– Как был устроен твой контракт с 2D?

– Контракта не было, все было устроено на устной договоренности. При этом получал премиальные за игры. Еще я получил за победу во втором сезоне МФЛ 150 000 рублей.

– Сколько был приезд, а сколько победа?

– Приезда нет, а за победу давали 15 000 рублей, если ты отыграл 60 минут, – рассказал Пискунов.

Экс-защитник 2Drots уехал в «Велес», но не прошел просмотр в команду, а 2D улетели на турнир 1XBET Media Football League, на который Антон не попал в заявку. 

Также 2D взяли на позицию Пискунова двоих новичков – Ладо и Вадима Логинова. Босс 2D Некит утверждал, что вопрос еще не решен.

Однако позже президент «Титана» Александр Зуев объявил о подписании Антона Пискунова.

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