«Мы хэдлайнеры Медиалиги, это наш турнир. Если Осипов готов удовлетворить наши запросы, все будет нормально». Некит об участии 2Drots в МФЛ-3

Некит ответил на вопросы о медийном турнире от Фонбет и оценил вероятность участия 2D в 3-м сезоне .

– Это правда, что вместо Медиалиги вы можете принять участие в турнире от Фонбет?

– По турниру Фонбет с нами еще не разговаривали. Но и также у нас нет договоренности с Медиалигой, поэтому в теории – да, все возможно. Все зависит от того, кто проявит больший интерес к нашей команде.

– А какие вообще шансы, что вы сыграете в МФЛ-3?

– Наверное, 50/50. Либо да, либо нет.

– А вообще, что не так с Медиалигой?

– Да, в целом, с ней все нормально. Нет такого, что что-то не так.

– А вы не можете договориться?

– Ну мы в процессе переговоров. Просто все зависит... не знаю даже как правильно сказать. Мы хэдлайнеры Медиалиги. Если они будут готовы удовлетворить наши запросы, то, я думаю, все будет нормально.

– Правда, что в плане финансов вы требуете от Медиалиги больше, чем во втором сезоне?

– У нас есть момент неразглашения с Колей ( , президент МФЛ – прим. Sports.ru), но это логично, наша команда генерирует больше всего просмотров. Ни одна другая команда не заполнила бы «Краснодар» полностью, ни одна команда не собрала бы на «ВТБ Арене» 11 тысяч, поэтому, конечно, мы по мере роста, может, где-то чуть-чуть больше чего-то и просим.

– Вы говорили, что 2Drots хотят выиграть третью Медиалигу подряд, как «Реал» Мадрид выиграл Лигу чемпионов три раза. Эта мечта осуществима?

– 2Drots хотят выигрывать все турниры, в которых мы участвуем. Нет такого, что мы где-то участвуем и отбываем номер. Выиграть три Медиалиги мы хотим. Это 100% – наш турнир. Мы единственные победители и хотим, чтобы так и осталось, – сказал босс 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru.