«Людям нужно зрелище». Пираев сравнил медиафутбол и поп-ММА

Мариф Пираев сравнил медиафутбол и поп-ММА.

«Медиафутбол пока только развивается. Поп-ММА сильно впереди пока, потому что людям нужно зрелище, кровь, когда друг друга оскорбляют. Это всегда было всем интересно.

Поэтому медиафутболу еще расти и расти до поп-ММА. Это мое мнение.

Честно, я в одно время думал, поп-ММА год-два просуществует. До первого случая, пока кто-то кого-то не ударит. Но как мы видим, людям это все интересно, они смотрят.

Я не поддерживаю, чтобы друг друга оскорбляли или били. Всегда можно поговорить, найти общий язык, но людям всегда это было интересно», – сказал участник медиафутбольной команды Fight Nights.