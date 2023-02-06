«Людям нужно зрелище». Пираев сравнил медиафутбол и поп-ММА

Теги Мариф Пираев Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Мариф Пираев сравнил медиафутбол и поп-ММА. 

«Медиафутбол пока только развивается. Поп-ММА сильно впереди пока, потому что людям нужно зрелище, кровь, когда друг друга оскорбляют. Это всегда было всем интересно. 

Поэтому медиафутболу еще расти и расти до поп-ММА. Это мое мнение. 

Честно, я в одно время думал, поп-ММА год-два просуществует. До первого случая, пока кто-то кого-то не ударит. Но как мы видим, людям это все интересно, они смотрят. 

Я не поддерживаю, чтобы друг друга оскорбляли или били. Всегда можно поговорить, найти общий язык, но людям всегда это было интересно», – сказал участник медиафутбольной команды Fight Nights.

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2 комментария

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pasha_t
Ответ Адепт Суперлиги
Каким людям? Вы бездарные недоблогеры, которые открывают паки в фифе и рекламируют казино для школьников. Проблема медиафутбола не в том, что он попсовый, а в том, что там не на что и не на кого смотреть.
Мариф Пираев
Борец
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Каким людям? Вы бездарные недоблогеры, которые открывают паки в фифе и рекламируют казино для школьников. Проблема медиафутбола не в том, что он попсовый, а в том, что там не на что и не на кого смотреть.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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