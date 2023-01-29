«Пеп сказал: «Во всех школах «Ман Сити» должны тренировать по моей методике. Хочу, чтобы ребенок с 5 лет знал ее». Экс-тренер академии «Сити» Айрапетян о Гвардиоле

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола детский футбол Winline Медиалига Reality Арам Айрапетян Медиафутбол

Арам Айрапетян рассказал, насколько серьезно Пеп Гвардиола относится к работе академий «Манчестер Сити».

Ранее Айрапетян на протяжении двух с половиной лет работал и обучался в детской академии «Сити» в Китае.

«Там ты работаешь. Ты обязан это знать. Когда ты не понимаешь чего-то, ты задаешь вопрос, а тебе в ответ не говорят, как правильно делать, а задают в ответ 10 наводящих вопросов. И ты потом после анализа в своей башке доводишь до нужного результата.

Ты сидишь, думаешь: «Вы настолько заморачиваетесь? Нас здесь 45 человек». Они: «Ну да, это же наша работа, мы структуру развиваем. Мы завтра приедем в Манчестер, нас спросят, как там дела. Не исключаю, что мы завтра приедем в «Сити», а Пеп спросит, как там дела в Китае, поехали туда».

А Пеп – шизик. Я про него спрашивал, мне рассказали историю. Он когда приехал в Англию, сказал, что будет играть в высокий прессинг. Ему ответили: «В Англии? Высокий прессинг? Тебя разрежут одной диагональю, у нас тут самый быстрый футбол». Гвардиола ответил: «Мне фиолетово, я буду играть в высокий прессинг». Он перестроил весь английский футбол, все стали играть в высокий прессинг.

Он сказал так: «Я не хочу, чтобы у меня только первая команда играла в мой футбол. Я хочу, чтобы дети с пяти лет знали, что это такое. Я  хочу, чтобы ребенок в пять лет начал у нас заниматься, а в 19-20 пришел ко мне с полным понимаем того, что я хочу от него. Я не хочу, чтобы в наших детских школах тренировали по-своему. У нас будет своя философия – с пяти лет. Чтобы через 10 лет у нас были готовые футболисты. Нужна скаутская сеть во всем мире, и чтобы там людей тренировали строго по нашей методике. Хочу завтра приехать в Индию и выбрать игрока, чтобы он по приезде в Англию не адаптировался месяцами, а через два дня играл». Пеп был этим прям озадачен этим», – рассказал Айрапетян.

Арам в этом году тренировал медиафутбольный клуб Reality. Сегодня стало известно, что он возглавит детскую академию Федора Смолова и Павла Мамаева в Дубае.

15 комментариев

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#SharkTeam
Ответ Quintin07
это да, но с другой стороны, когда футболист лет через 10ть дорастет до основы, футбол может изменится и система в которой он развивался, больше может не работать. а так правильный подход, но есть риски.
Вероятно методика тоже меняется? Главная команда и то каждый сезон игру как-то да меняет
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Леван Мкртчян
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Эта система Аякса Й. Кройффа, которую потом повторили в Барселоне , которую прошел и Пеп
Ничего там не копировали у АЯКСа, в контексте новых идей. Идеи Кройфа в бытность тренером Барсы - это сильно модифицированные идеи Михелса во времена тотального футбола голландцев образца 70-х годов. когда Кройф стал менеджером в АЯКСе его влияние на клубную систему не было столь сильным. Он там, в основном, лишь воплощал свои идеи в главной команде , где использовал трех свободных защитников со страховкой от игрока опорной зоны и большей вовлеченностью двух оставшихся полузащитников к атакующей игре. + остальные его идеи, от прессинга с изоляцией до максимально широкой позиции крайних игроков атаки итд.
Система которую придумал именно Кройф, впервые была осуществлена в Ла Массии и внедрена во все возвратные категории клуба именно там.
У АЯКСа блистательная школа со схожей философией , которая и дала развитие идеям Кройфа -- но то что Кройф сделал в Барсе - это прилично другое и отличное от амстердамцев
+2
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+2
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upuckuH
В Канаде вся страна так в хоккей играет , не то, что один город.В Финке тоже.
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Тен мать его Хаг
Ответ counsel
Бавария после его ухода по-другому стала играть.
Различия в деталях не отменяет присутствие единого фундамента
+4
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+4
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Valentin Grabenovsky
Лысый шарлатан красавец конечно. Но вопрос в другом, тренды в ФУТБОЛьной тактике динамично меняются и если готовили игрока большую часть жизни к одному, перестроиться будет архисложно
+1
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counsel
Ответ BVB09
Влияние этого чувака на весь мировой футбол просто колоссальный. Многие скажут, если такой гений, то пусть выиграет лч. Дело не в победе, а в игре, ее структуре. Его философия остаётся даже после его ухода. Что мы увидели в баварии и барсе
Бавария после его ухода по-другому стала играть.
+1
-4
-3
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AmanEsen
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Эта система Аякса Й. Кройффа, которую потом повторили в Барселоне , которую прошел и Пеп
Это система сборной Нидерланды Михелса, которую прошел и Кройф
+10
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Krauvec Cool
Ответ QWertY
Гвардиола, конечно, гений.
Ну это очевидная вещь
+3
-1
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Quintin07
Ответ QWertY
Гвардиола, конечно, гений.
это да, но с другой стороны, когда футболист лет через 10ть дорастет до основы, футбол может изменится и система в которой он развивался, больше может не работать.
а так правильный подход, но есть риски.
+3
-2
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DolJun
да чсв пепа уже не секрет, новость ни о чем
0
-2
-2
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deadjoker
Главное детям голову не сломать. А то не каждый взрослый футболист может его эксперименты понять.
+3
0
+3
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BVB09
Влияние этого чувака на весь мировой футбол просто колоссальный. Многие скажут, если такой гений, то пусть выиграет лч. Дело не в победе, а в игре, ее структуре. Его философия остаётся даже после его ухода. Что мы увидели в баварии и барсе
+33
-3
+30
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bogdan21101987@icloud.com
Эта система Аякса Й. Кройффа, которую потом повторили в Барселоне , которую прошел и Пеп
+21
-2
+19
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Spaten
Кто это? 🤡
+2
-7
-5
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QWertY
Гвардиола, конечно, гений.
+34
-11
+23
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