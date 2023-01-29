«Пеп сказал: «Во всех школах «Ман Сити» должны тренировать по моей методике. Хочу, чтобы ребенок с 5 лет знал ее». Экс-тренер академии «Сити» Айрапетян о Гвардиоле

рассказал, насколько серьезно относится к работе академий « ».

Ранее Айрапетян на протяжении двух с половиной лет работал и обучался в детской академии «Сити» в Китае.

«Там ты работаешь. Ты обязан это знать. Когда ты не понимаешь чего-то, ты задаешь вопрос, а тебе в ответ не говорят, как правильно делать, а задают в ответ 10 наводящих вопросов. И ты потом после анализа в своей башке доводишь до нужного результата.

Ты сидишь, думаешь: «Вы настолько заморачиваетесь? Нас здесь 45 человек». Они: «Ну да, это же наша работа, мы структуру развиваем. Мы завтра приедем в Манчестер, нас спросят, как там дела. Не исключаю, что мы завтра приедем в «Сити», а Пеп спросит, как там дела в Китае, поехали туда».

А Пеп – шизик. Я про него спрашивал, мне рассказали историю. Он когда приехал в Англию, сказал, что будет играть в высокий прессинг. Ему ответили: «В Англии? Высокий прессинг? Тебя разрежут одной диагональю, у нас тут самый быстрый футбол». Гвардиола ответил: «Мне фиолетово, я буду играть в высокий прессинг». Он перестроил весь английский футбол, все стали играть в высокий прессинг.

Он сказал так: «Я не хочу, чтобы у меня только первая команда играла в мой футбол. Я хочу, чтобы дети с пяти лет знали, что это такое. Я хочу, чтобы ребенок в пять лет начал у нас заниматься, а в 19-20 пришел ко мне с полным понимаем того, что я хочу от него. Я не хочу, чтобы в наших детских школах тренировали по-своему. У нас будет своя философия – с пяти лет. Чтобы через 10 лет у нас были готовые футболисты. Нужна скаутская сеть во всем мире, и чтобы там людей тренировали строго по нашей методике. Хочу завтра приехать в Индию и выбрать игрока, чтобы он по приезде в Англию не адаптировался месяцами, а через два дня играл». Пеп был этим прям озадачен этим», – рассказал Айрапетян.

Арам в этом году тренировал медиафутбольный клуб . Сегодня стало известно, что он возглавит детскую академию и Павла Мамаева в Дубае.