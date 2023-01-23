Босс «Народной команды» Мак о Папене и Вагабонде: «Каждый болельщик «Спартака» мечтает играть за свои цвета»

Один из руководителей «Народной Команды» Владислав Мак прокомментировал интерес клуба к защитнику 2Drots Олегу Вагабонду и хавбеку «Денег» Денису Папену.

«Да, эти игроки нам интересны. В ближайшее время мы хотим выйти к их нынешним руководителям с предложением.

Вообще Папен присутствовал на одной из первых встреч по созданию команды, и мы ему сразу предложили этот вариант, на что он ответил: «Я не против, но сначала обсудите все с Нечаем и Стасом».

Что мы можем им предложить? Играть за ромб. У каждого болельщика «Спартака» есть мечта – играть за свои цвета, защищать свои цвета. Вот это мы и можем предложить. Я думаю, что это самое главное», – заявил Мак.

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