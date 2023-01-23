Босс «Народной команды» Мак о Папене и Вагабонде: «Каждый болельщик «Спартака» мечтает играть за свои цвета»

Теги Спартак Нечай 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги Олег Вагабонд «STANOS» Стас Малиев «Papen» Денис Попков Народная команда Медиафутбол

Один из руководителей «Народной Команды» Владислав Мак прокомментировал интерес клуба к защитнику 2Drots Олегу Вагабонду и хавбеку «Денег» Денису Папену. 

«Да, эти игроки нам интересны. В ближайшее время мы хотим выйти к их нынешним руководителям с предложением. 

Вообще Папен присутствовал на одной из первых встреч по созданию команды, и мы ему сразу предложили этот вариант, на что он ответил: «Я не против, но сначала обсудите все с Нечаем и Стасом». 

Что мы можем им предложить? Играть за ромб. У каждого болельщика «Спартака» есть мечта – играть за свои цвета, защищать свои цвета. Вот это мы и можем предложить. Я думаю, что это самое главное», – заявил Мак.

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14 комментариев

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Merzus21
Почему это говно имеет тэг Спартак? Задолбали спамить этим пиаром медиалиговым
+3
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+3
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леша коваленко
Вот это шедевр.
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Carver
Ответ no_one_perfect
Зашел почитать что говорит Роберт Мак про Жан-Пьера Папена и... ничего не понял
Ахахах, жирный плюс. Зашёл почитать новости про Спартак, как увидел заголовок, такая же мысль была) подумал, заработался что-то))
+2
0
+2
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garp
у меня были ботинки вагабонд, хорошие
+2
0
+2
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Вадим Атаулин
Врут все. Есть любительская команда Спартак...
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-1
-1
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Day
Порву папен и оторву вагобонд за ромб
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Игорь Замаруев
Ответ no_one_perfect
Зашел почитать что говорит Роберт Мак про Жан-Пьера Папена и... ничего не понял
Роберт Мак говорит про Жан-Пьера Папена и объединение Vagabund
+1
-1
0
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Игорь Замаруев
Ответ Александр Иванов
Даже не понятно это люди вообще?
Ну за этих не знаю, а есть там персонаж, который точно нет. Чужой зовут
0
-3
-3
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Valentin Kompaneytsev
Это они о ком???.
0
0
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Zahar Gunin
А?)
0
0
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Александр Иванов
Ответ Delfito
Кто все эти люди?
Даже не понятно это люди вообще?
+6
0
+6
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no_one_perfect
Зашел почитать что говорит Роберт Мак про Жан-Пьера Папена и... ничего не понял
+21
-1
+20
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Demetrio-77
Чаво?
+10
0
+10
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Delfito
Кто все эти люди?
+34
-1
+33
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