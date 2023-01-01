Хантер: «Следите за медиафутболом – это яркое явление набирает обороты и скоро принесет еще больше положительных эмоций и ярких впечатлений»

Нападающий «Родины Медиа» Андрей Титов поздравил болельщиков с наступившим новым годом.

Уважаемые читатели Sports.ru, любители спорта! От лица ФК « » поздравляю вас от всей души с Новым годом!

Пусть новогодние дни окружают вас счастьем, теплом, заботой родных, близких и друзей, принесут свежих эмоций, душевных и физических сил! Достижения целей и исполнения заветных желаний.

Следите за медиафутболом – это яркое явление набирает обороты и в ближайшем будущем будет приносить еще больше положительных эмоций и ярких впечатлений. С Новым 2023 годом!» – пожелал Хантер.