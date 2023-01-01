Хантер: «Следите за медиафутболом – это яркое явление набирает обороты и скоро принесет еще больше положительных эмоций и ярких впечатлений»

Теги Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Нападающий «Родины Медиа» Андрей Титов поздравил болельщиков с наступившим новым годом.

Уважаемые читатели Sports.ru, любители спорта! От лица ФК «Родина Медиа» поздравляю вас от всей души с Новым годом!

Пусть новогодние дни окружают вас счастьем, теплом, заботой родных, близких и друзей, принесут свежих эмоций, душевных и физических сил! Достижения целей и исполнения заветных желаний.

Следите за медиафутболом – это яркое явление набирает обороты и в ближайшем будущем будет приносить еще больше положительных эмоций и ярких впечатлений. С Новым 2023 годом!» – пожелал Хантер. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий