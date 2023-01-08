Егоров о рекламе Бухара: «Играть не буду, вам не советую, но и признаков мошенничества не вижу»

Дмитрий Егоров отреагировал на обвинения игроков «Броуков» в рекламе сомнительных приложений.

Монтажер и оператор «Амкала» Fikus обратил внимание, что Бухар и Илья Алексеев рекламируют игру, в которой якобы можно заработать криптовалюту.

«Во-первых, Илья Алексеев уже несколько месяцев не в «Броуках». И эта ошибка в фактологии убеждает: у большинства медиафутбольных СМИ до сих пор уровень ‘кошечек Сибсканы/Текилы’. То есть, нулевой уровень.

Во-вторых, мне близка прошлогодняя позиция руководства 2Drots. Подождём ‘Егоровых’, пусть проведут расследование, докажут, что занятие Бухара – скам, развод, каперство и мошенничество. Для таких исследований, к слову, и нужны СМИ. И тогда Даниил будет надолго и с позором отстранен.

В-третьих, контрактов с игроками у «Броуков» нет. Строится новая команда, и неизвестно, кто в нее войдёт. « » Егорова и Райзена сегодня есть, а игроков внутри официально пока ноль.

Так что, уважаемые товарищи, вы вполне можете приватно или в чатах, на понятном друг другу языке обсудить все с Бухаром – чем вы уже занимаетесь – и подать на него в суд.

Я тоже поинтересуюсь у Бухара, что это за игра, но переходить по ссылке, конечно, не буду. Иначе зачем я учился в университете, посещал дополнительные занятия по разным предметам и ходил в музыкальную школу? Явно не для этого», – написал Егоров.

Позже он детально объяснил, скриншот из какого рода игры выложил у себя в сторис Бухар.

«Я бегло посмотрел, чем занимается Бухар:

1. Он никого не рекламирует.

2. Он проходит уже достаточно популярную игру, которая вышла 9 декабря и которую можно скачать в AppStore, как и другие подобные приложения.

3. Внутри игры можно сделать бесплатного персонажа, ничего в него не вкладывая, и выполнять задания: пройти километр, выложить сторис (что и сделал Бухар) и так далее.

4. За прохождение тебе дают какую-то там энергию. А вот дальше уже можно попробовать что-то заработать или что-то вложить – кто как хочет. Что-то вроде приложения stepn, когда ты сразу вкладываешься в кроссовки подороже.

5. Беглого взгляда достаточно, чтобы понять – эта игра мало чем отличается от ряда приложений, пользующихся популярностью у тех, кто любит заниматься всякой фигней.

Также механика не критически отличается от игры в FIFA, где у людей вытягивают уйму денег на беспеолезные карточки. Причем, значительная часть комьюнити зарабатывает на этом хорошие деньги.

Упоминать же приложение Бухара я не собираюсь, скрин не прикрепляю и даже предвижу, что все нахрен обвалится, как и другие проекты в криптомире. В общем, играть я в это не буду, вам не советую – хотя среди вас достаточно идиотов, кто попробует – но и признаков мошенничества не вижу.

Зато признаки глупости, лени, а также банального нежелания проверять факты нашими уважаемыми телеграм-каналами перед перепостами – они, как сказал бы Сергей Давыдов, налицо», – отметил президент «Броуков».