«Ботев» Прокопа назначил португальца Балтазара главным тренером. Он работал в «Ноттингем Форест» и сборной Филиппин

Теги высшая лига Болгария Ботев Пловдив Прокоп Трансферы Медиафутбол

«Ботев» Прокопа назначил нового главного тренера.

Команду из Пловдива возглавил португалец Бруну Балтазар.

Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24 и предусматривает возможность продления еще на год.

Ранее 45-летний специалист в числе прочих работал в АПОЭЛ, АЕЛ, сборной Филиппин и «Ноттингем Форест» (в двух последних – в роли ассистента).

Последним местом работы Балтазара был американский клуб «Рочестер Нью Йорк».

Прокоп перешел в «Ботев» из «Амкала» в октябре прошлого года. В декабре клуб расторг контракт с главным тренером Желько Копичем.

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