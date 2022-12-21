«Думал, выйду, дурака поваляю – а тут нас начали возить. Неделю потом не ходил». Дьяков о том, как он попал в медиафутбол

Защитник «БроукБойз» Виталий Дьяков рассказал о том, как он попал в медиафутбол и команду Егорова и Райзена.

«Чуть меньше года я не играл после окончания карьеры – потом Тутов позвал меня сыграть против «Амкала» за команду врачей. Вышел, даже не знал, что такое «Амкал».

Думал, выйду, дурака поваляем – а тут нас начали возить. Я за два тайма устал, умер. Неделю потом вообще не ходил. Я думал тут все тихо, мирно – а тут такие скорости.

Потом прошло пару недель, Тутов сказал, что намечается какая-то Медиалига и пригласил в команду – описание было вообще топовое. Позвал Соса [Антона Соснина], узнал, что там Давыд [Сергей Давыдов] – все закружилось, завертелось.

Я вообще не ожидал, что мне так понравится, и я буду получать истиное удовольствие от всего процесса. То, что творится в профессиональном футболе и здесь – две разные вещи. Но я очень быстро втянулся – недельки две прошло, и я уже был, как свой», – сказал Дьяков.