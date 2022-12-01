«В РПЛ сразу попадем в топ-10, а потом будем махаться со «Спартаком» и «Зенитом». Босс 2Drots Некит об амбициях
Некит рассказал о желании вывести 2Drots в РПЛ.
– Думаю, 3-4 года. Сначала в ФНЛ, а лет через пять, шесть или семь – в РПЛ.
Команду любят, команда собирает зрителей и показывает хороший футбол.
Это как в фильме – пацаны с коробки дошли до большого футбола. Такие истории нужны в России.
Молодые ребята должны понимать, что ты можешь добиться невероятных результатов, если верить в себя и в свою мечту.
– В РПЛ на каком месте будете?
– Сто процентов сразу в топ-10. Потом – в топ-5, а потом уже будем махаться со «Спартаком» и «Зенитом», – сказал руководитель 2Drots телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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