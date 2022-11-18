Шишкин о матче с «На Спорте»: «Хочется попасть в полуфинал и побывать в городе, который мне небезразличен»

Защитник «Наших Парней» Роман Шишкин поделился мыслями о четвертьфинале Winline Медиалиги против «На Спорте».

«Честно говоря, ни одной игры «На Спорте» не видел. Говорят сильная команда, много молодых ребят, не зря они в 1/4 вышли.

Тренерский штаб сказал, что они еще будут просматривать игры «На Спорте» – должны до нас какую-то еще информацию о них донести.

Мы должны выиграть. Я восстановился, уже на прошлой неделе я приступил к полноценным тренировкам. Но в связи с рождением ребенка пришлось несколько тренировок пропустить.

Я когда-то играл в «Краснодаре». Поэтому хочется попасть в полуфинал и побывать в городе, который мне небезразличен», – заявил Шишкин телеграм-каналу «Наши Парни | Медиакоманда».