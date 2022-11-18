Овчинников о матче с «На Спорте»: «На тренировке максимальная явка. Все хотят в полуфинал»

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Главный тренер «Наших Парней» Сергей Овчинников рассказал о подготовке к 1/4 финала Winline Медиалиги против «На Спорте».

«В целом, «На Спорте» – команда неплохая, быстрая. Есть несколько квалифицированных игроков – мы играли с ними товарищескую игру, было не легко.

Ожидаем очень напряженный матч, хотя ненапряженных матчей в четвертьфинале не бывает.

Из их состава могу выделить Георгия Челидзе. Все ребята из команды хотят попасть в полуфинал, у них есть мотивация, поэтому на тренировке максимальная явка, а это не может не радовать», – заявил Овчинников в телеграм-канале «Наши Парни | Медиакоманда».

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