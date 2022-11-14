Гарик Харламов может войти в совет директоров ФК «10» Мусагалиева и Дорохова

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о возможном медийном усилении команды.

«Я, честно говоря, не очень знаю, кто и как из моих коллег играет в футбол, но очень горю желанием сейчас пригласить на финал МФЛ, как когда-то меня пригласили, Гарика Харламова, потому что он очень азартный человек.

Если он придет к нам в совет директоров футбольного клуба «10», я думаю, что некоторые вещи станут намного проще в плане организации и внутренней атмосферы коллектива», – сказал Мусагалиев в интервью телеграм-каналу Winline Media Football League.

ФК «10», за который в этом сезоне играли, помимо Мусагалиева, Денис Дорохов, Эмир Кашоков и другие популярные комики, занял 7-е место в таблице группы A и не вышел в плей-офф.