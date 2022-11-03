Экс-вратарь «Кубани» Будаков: «Я не знаю ни одного футболиста, который бы не пил»

Вратарь «Бей Беги» Александр Будаков рассказал, что ушел из нальчикского «Спартака» из-за проблем с алкоголем.

«Я вообще не знаю ни одного футболиста, который бы не пил. Ну может, пару знаю.

Я в Нальчике получал самые большие деньги в карьере. Я оттуда уехал через 3 месяца, потому что я прям боялся, что я закончу с футболом. Нам говорили: «Ребят, на улицу не ходите». Чуть стращали.

Мы утром набивали холодильник пивом – вечером опустошали. Утром, пока рано 10-11 – опять за пивом.

Позавтракал, сходил в магазин с рюкзаком, вернулся, потренировался и вечером... Очень хороший день получался. И я смотался быстрее оттуда, потому что понимал, что в таком режиме я закончу точно с футболом» – рассказал экс-голкипер «Кубани», нальчикского «Спартака» и «Торпедо» Александр Будаков.