Экс-вратарь «Кубани» Будаков: «Я не знаю ни одного футболиста, который бы не пил»

Теги Кубань (до 2020) Спартак Нальчик премьер-лига Россия Торпедо Анжи Александр Будаков алкоголь и спорт Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Вратарь «Бей Беги» Александр Будаков рассказал, что ушел из нальчикского «Спартака» из-за проблем с алкоголем. 

«Я вообще не знаю ни одного футболиста, который бы не пил. Ну может, пару знаю.

Я в Нальчике получал самые большие деньги в карьере. Я оттуда уехал через 3 месяца, потому что я прям боялся, что я закончу с футболом. Нам говорили: «Ребят, на улицу не ходите». Чуть стращали.

Мы утром набивали холодильник пивом – вечером опустошали. Утром, пока рано 10-11 – опять за пивом.

Позавтракал, сходил в магазин с рюкзаком, вернулся, потренировался и вечером... Очень хороший день получался. И я смотался быстрее оттуда, потому что понимал, что в таком режиме я закончу точно с футболом» – рассказал экс-голкипер «Кубани», нальчикского «Спартака» и «Торпедо» Александр Будаков.

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