Будаков отказался от 4 тысяч долларов за стрижку, играя в дубле «Локо»

Теги Руслан Пименов Вадим Евсеев Сергей Овчинников Александр Будаков Бей Беги Медиафутбол

Голкипер «Бей Беги» Александр Будаков рассказал, как отказался от 4 000 тысяч, которые ему предлагали игроки «Локомотива» за стрижку. 

«У меня в юности был хвост а-ля Сергей Иванович Овчинников. Я в свое время в «Локомотиве» не подстригся за 4 тысячи долларов. 

Пименов был организатором тогда: «Давай я тысячу дам». Еще кто-то, еще, еще, Вадим Евсеев по-моему. В итоге 4 тысячи.

Мне потом пацаны в дубле: «Как ты мог за 4 тысячи не подстричься?» Но я не подстригся. 

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