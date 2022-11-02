Будаков отказался от 4 тысяч долларов за стрижку, играя в дубле «Локо»

Голкипер Александр Будаков рассказал, как отказался от 4 000 тысяч, которые ему предлагали игроки «Локомотива» за стрижку.

«У меня в юности был хвост а-ля Сергей Иванович Овчинников. Я в свое время в «Локомотиве» не подстригся за 4 тысячи долларов.

Пименов был организатором тогда: «Давай я тысячу дам». Еще кто-то, еще, еще, Вадим Евсеев по-моему. В итоге 4 тысячи.

Мне потом пацаны в дубле: «Как ты мог за 4 тысячи не подстричься?» Но я не подстригся.