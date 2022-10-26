«Я проиграл 5 лямов». Крап о пристрасти к азартным играм
Полузащитник 2Drots Даниил Крапивников рассказал, сколько проиграл денег из-за лудомании.
Крысева: «Мы сидели в гримерке и обсуждали Пашу Техника, что неужели он не понимает, что он уже на грани, а почему ты сейчас не понимаешь?»
Крап: «Я понимаю, я уже эту грань прошел. Я оставался без денег в прошлом месяце и в этом».
Федос: «Я уточню. И в прошлом месяце, и в этом. У тебя какой был примерно доход?»
Крап: «Я за 3 месяца проиграл 5 лямов. Я мог купить себе машину».
Федос: «Чтобы не было никаких вопрос, 5 миллионов рублей?»
Крап: «Да, я тебе клянусь».
Федос: «Которые ты заработал за эти пару месяцев?»
Крап: «Да!»
Федос: «И все их проиграл?»
Крап: «У меня 100 тысяч осталось. Сейчас я не знаю, где их буду зарабатывать».
Федос: «Если 100 тысяч осталось, может быть закинем и отыграемся?»
Крап: (смеется).
Разговор состоялся в YouTube-программе «Это медиафутбол, бро».
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