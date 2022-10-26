«Я проиграл 5 лямов». Крап о пристрасти к азартным играм

Полузащитник 2Drots Даниил Крапивников рассказал, сколько проиграл денег из-за лудомании.

Крысева: «Мы сидели в гримерке и обсуждали Пашу Техника, что неужели он не понимает, что он уже на грани, а почему ты сейчас не понимаешь?»

Крап: «Я понимаю, я уже эту грань прошел. Я оставался без денег в прошлом месяце и в этом».

Федос: «Я уточню. И в прошлом месяце, и в этом. У тебя какой был примерно доход?»

Крап: «Я за 3 месяца проиграл 5 лямов. Я мог купить себе машину».

Федос: «Чтобы не было никаких вопрос, 5 миллионов рублей?»

Крап: «Да, я тебе клянусь».

Федос: «Которые ты заработал за эти пару месяцев?»

Крап: «Да!»

Федос: «И все их проиграл?»

Крап: «У меня 100 тысяч осталось. Сейчас я не знаю, где их буду зарабатывать».

Федос: «Если 100 тысяч осталось, может быть закинем и отыграемся?»

Крап: (смеется).

Разговор состоялся в YouTube-программе «Это медиафутбол, бро».