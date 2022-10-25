Фил Воронин о Прокопе: «А «Ботев» не ###### игрока посреди сезона переманивать? Кем играть «Амкалу»?»

Фил Воронин с юмором прокомментировал уход Прокопа из «Амкала».

Сегодня 20-летний полузащитник заключил контракт с профессиональным клубом из Болгарии «Ботевом».

«А «Ботев» не ###### игрока посреди сезона переманивать? Забирать медийного (!) игрока, лидера перед решающими турами? Что «Амкалу» теперь делать? Кем играть?

А Прокоп? Мог бы и отблагодарить «Амкал» и Германа – перейти через полгода туда, а не сейчас! Должна ж быть какая-то лояльность к клубу, который столько для тебя сделал! А он только о себе и своем благополучии думает!

Мог бы пример с Муры из Reality взять.

В мире нет любви и уважения, только деньги!» – написал Фил в своем телеграм-канале «Ай джаст ванна Фил».