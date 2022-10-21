«Я даже не думаю о «Козлах». Володя XXL тренируется с «Броуками»

Полузащитник Володя XXL рассказал, за кого будет играть в 6-м туре Winline Медиалиги.

– Володенька, к какому матчу готовишься?

– Конечно, с . Я даже ну думаю о «Козлах». Сейчас главное – победить «Родину» и стать первыми в группе, – сказал Володя в интервью телеграм-каналу «Броуков».

На видео Володя XXL тренируется в составе «БроукБойз».

Ранее появилась информация, что Володя может перейти в GOATS.На YouTube-канале «Броуков» вышло видео переговоров Райзена, Егорова и Goody. хотели пригласить Володю на одну игру – против 2Drots.

В ролике президент Медиалиги Николай Осипов сказал, что переход на один матч невозможен и создаст неприятный для лиги прецедент. Также Осипов разрешил сторонам обратиться в КДК лиги для обсуждения перехода на один матч в качестве исключения.