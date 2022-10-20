Райзен об уходе Володи XXL из «Броуков»: «Братан, что с тобой происходит? В Якутии кто-то в заложники взял или ты там что-то подписал?»

Боссы «БроукБойз» Райзен и Дмитрий Егоров отреагировали на слухи об уходе Володи XXL из команды.

Сегодня появилась информация, что нападающий переходит в GOATS.

Егоров выложил ролик, в котором Володя рассказывает о возможной смене клуба.

«Чуваки, новость не из приятных. Не знаю, для кого как, но я могу уйти из команды Broke Boys. Мне поступило предложение, пока ничего не буду говорить.

Чувства смешанные: и радость, и горе. Я броук, уходить я не хочу, но есть предложение», – заявил игрок.

Райзен и Егоров в видео на канале «Едим спорт» заявили, что новость об уходе Володи стала для них полным сюрпризом.

Егоров: Сегодня я получил сообщение от Володи XXL. Пока он вообще не говорит, что за команда его забирает. Мы по нынешней системе лиги вообще ничего не можем сделать. Человек может отзаявиться и уйти в другую команду. Неважно то, что мы договаривались, какую-то зарплату ему давали.

Райзен: Все контракты, которые люди якобы подписывают: подпись ставят, цены выкупа – это все полный bulshit (чуть собачья). Никакой юридической силы они не имеют, поэтому можете не качать нас с той точки зрения, что эта ситуация происходит из-за того, что у нас контракты не подписаны.

Сейчас любой игрок может перейти хоть из «Амкала», хоть из 2Drots куда он хочет и все. Мы ничего с этим сделать не можем. Сейчас и мы с этим сталкиваемся. Только недавно мы эту тему подняли на конференции, говоря, что это полное дерьмо, и вот во что это все вылилось по итогу.

Егоров: Я считаю, что это в принципе нормально, ту же лигу можно прекрасно понять, если Володя куда-то переходит. Возьмем пример «Амкала». У них все медийные разъехались в один момент, и им нужны медийные футболисты для того, чтобы участвовать в плей-офф.

Райзен: Подожди, они же говорят, что мы «Амкал», мы берем футболистов их другой команды, это их проблемы, что у вас медийных мало и что вы не можете их развить. Получается, проблема в том, что игроки «Амкала» уехали, это тоже проблема «Амкала»?

Егоров: Ну да, но лиге в данной ситуации нужен «Амкал», потому что лиге нужно отбивать KPI.

Райзен: В 5-м туре мы столкнулись с тем, что правила меняются прямо по ходу сезона. Было бы справедливо забанить трансферы внутри лиги.

Егоров: Слушай, тут еще вопрос к Володе. Почему он решает уйти?

Райзен: Володя, я вообще в шоке!

Егоров: Не понятно, куда он уйдет и зачем.

Райзен: Володя, что с тобой вообще происходит, братан? Ты только неделю отдыхал в Якутии, может быть, там кто-то с ним поговорил, в заложники взял, я не знаю, или он что-то подписал? Я не верю.

Он тут сидел, клялся, что он за футбол, за развитие в «Броуках». Ходит на тренировки, со всеми кентуется, зовет всех пойти в Сикрет Рум на его выступление. Крутой парень, душа компании и сегодня только записывал сообщение в группу. И тут хоп, и новый поворот. Это вообще как происходит?

Меня эта тема бесит, потому что вкладываешь в игроков, ты даешь им зарплаты, внимание, возможность выходить на поле, играть в МФЛ в серьезнейшей команде. Мы реально претенденты на звание команды номер один в медиафутболе.

У нас сильнейший состав и полностью медийный. Вы знаете каждого, каждый хейтер, который сейчас пишет своими маленькими ручонками по поводу того, что вы никого не знаете, да цитаты Дьяка ночью перед сном у вас в голове слышатся. Команда у нас полностью медийная.

Егоров: Просто не понятно как быть. Я считаю, что нужно ехать разбираться. Сейчас у Володи надо узнать, кто его забирает и ехать туда.

Райзен: Это дерьмо полное, мы сейчас это точно так просто не оставим. Это однозначно. Я уже человеку набрал. Сначала я набрал Володе, он ничего толком сказать не может. Он дал номер телефона, и мы сейчас будем решать, потому что по правилам лиги все хорошо.

Егоров: Я так понимаю, что он дал телефон своего агента, который расскажет, куда он переходит, а дальше мы уже поедем смотреть, потому что хрен знает. Я сомневаюсь, что это «Амкал», хотя с другой стороны, «Амкал» сейчас всех забирает. Может быть, это вообще 2Drots.

Райзен: Нет, с 2Drots я в хороших отношениях. Если это «Амкал», то я понимаю. Они эту войну ведут в телеграме, что им пять игроков «Броуков» написали. Я в это дерьмо не верю. Если Володя к ним переходит, конечно, это меня оставит без аргументов

Егоров: Нет, надо сейчас ехать разбираться сто процентов. Если он сейчас уйдет, то все.