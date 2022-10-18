Василий Маврин: «Судьи не перестроились. Наверное, им не рассказали про оранжевую карточку»

Полузащитник «Амкала» прокомментировал экспериментальные правила в матче 5-го тура Winline Медиалиги против «Броуков» (0:0).

– Что думаешь про историю с чистым игровым временем?

– Ну я не обратил внимания, честно сказать. Разницы как таковой нету. Ну честно, не ощущается.

Ощущается, что реф поплыл. Вот это ощущается моментами.

– Оранжевая там могла быть (речь о фоле Шаюнов на Маврине, – прим Sports.ru)

– Ну там оранжевая карточка, точно. Я же не просил красную

– Вообще, знаешь. Непонятно. Экспериментальный тут, вот возможность попробовать.

– Да попробуйте оранжевую карточку. Я не понимаю. Судьи не перестроились, им, наверное, не рассказали, что оранжевую карточку надо давать, если пограничная ситуация. Причем он бегает, гасится постоянно. В первом тайме момент был, я на метр подвинул мяч и разыграл – это преимущество. 4 метра при ауте – это не преимущество.

Не знаю, это как обычно. Это я не к тому, что я плачу. Нет. Я считаю, что мы сыграли собранно и мощно, если учесть, кто у них играет и кто у нас играл, – сказал Маврин в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.