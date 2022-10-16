Володя XXL о проблемах с военкоматом: «Это было. Я не ########»
Полузащитник «БроукБойз» Володя XXL прокомментировал свой пост о проблемах с военкоматом.
– Что за пост у тебя был про военкомат?
– Да я вообще не знаю, проехали. Это лучше не обсуждать уже.
– Почему?
– Тема такая не очень для обсуждений.
– Но ты же написал об этом в телеге.
– Главное, что я здесь, что я приехал. Это #######.
– Такое реально было?
– Да. Я не ########, конечно, – сказал Володя в интервью телеграм-каналу «Лига Медиафутбол».
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