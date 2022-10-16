Володя XXL о проблемах с военкоматом: «Это было. Я не ########»

Полузащитник Володя XXL прокомментировал свой пост о проблемах с военкоматом.

– Что за пост у тебя был про военкомат?

– Да я вообще не знаю, проехали. Это лучше не обсуждать уже.

– Почему?

– Тема такая не очень для обсуждений.

– Но ты же написал об этом в телеге.

– Главное, что я здесь, что я приехал. Это #######.

– Такое реально было?

– Да. Я не ########, конечно, – сказал Володя в интервью телеграм-каналу «Лига Медиафутбол».