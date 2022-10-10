Паша Техник присоединился к GOATS: «В коме я понял, что алкоголь и наркотики – это #####. Надо заниматься спортом»

Известный рэпер Паша Техник присоединился к новичку второго сезона Winline Медиалиги GOATS.

7 октября стало известно, что Паша впал в кому после вечеринки. Его доставили в Боткинскую больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В ночь на 8 октября он вышел из комы.

«Находясь в коме, я понял одно, что все это ##### – алкоголь и наркотики. Надо заниматься спортом.

Я пришел к этому слишком поздно, но я старый добрый футболист, поэтому прошу пацанов из ФК «Козлы» – я знаю, что есть такой ######## клуб – принять меня в нападение.

Я усилю конкретно, хет-трик минимум, ####», – поведал Техник в телеграм-канале «КОЗЛЫ / GOATS».

Ранее 2Drots и «На Спорте» уже привлекали Пашу к съемкам роликов в своих соцсетях. В ролике Паша бил пенальти, а в видео 2Drots выполнял задания на 100 тысяч рублей и закупался с ребятами на выигранные деньги в ЦУМе.