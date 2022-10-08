Мура отыграл с травмой матч с «Родиной Медиа»: «Я не могу, сейчас заплачу. Пришлось играть»
Защитник Reality Мура признался, что отыграл матч с «Родиной Медиа» с травмой.
Игра 4-го тура Winline Медиалиги завершилась вничью – 1:1.
«Я весь матч играл на травме, связки еще не восстановились, на уколах был.
Это ######, я не могу, сейчас заплачу. Пришлось играть», – сказал защитник каналу «Крысева | Медиа Футбич».
Перед игрой Мура подтвердил, что доиграет сезон в Reality, а по завершении чемпионата перейдет в «Амкал».
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