Мура отыграл с травмой матч с «Родиной Медиа»: «Я не могу, сейчас заплачу. Пришлось играть»

Защитник Reality Мура признался, что отыграл матч с «Родиной Медиа» с травмой.

Игра 4-го тура Winline Медиалиги завершилась вничью – 1:1.

«Я весь матч играл на травме, связки еще не восстановились, на уколах был.

Это ######, я не могу, сейчас заплачу. Пришлось играть», – сказал защитник каналу «Крысева | Медиа Футбич».

Перед игрой Мура подтвердил, что доиграет сезон в Reality, а по завершении чемпионата перейдет в «Амкал».