Гол Джессики в концовке принес Watch TV ничью с ФК «Деньги» – 1:1. Павлюченко пока не забил

ФК «Деньги» и Watch TV закрыли второй игровой день Winline Медиалиги.

«Деньги» попали в Медиалигу, победив в голосовании за последние два слота на Sports.ru.

Watch TV – новое название ФК «Матч ТВ». В составе команды сыграл бронзовый призер Евро-2008 Роман Павлюченко.

Winline Медиалига

1-й тур. Группа Б

ФК «Деньги» – Watch TV – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Агаев (29), 1:1 – Джессика (80).

ФК «Деньги» (стартовый состав): Шепляков, Обоз, Дема, Вобла, Гендузи, Артпо, Агаев, Шах, Марти, Ибра, Деннис.

Watch TV (стартовый состав): Кашеутов, Гео Дига, Сид, Шамиль, Манаков, Егорашев, Жарков, Мэйсон, Горбанец, Павлюченко, Скоропупов.